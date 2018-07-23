Пресс-секретарь банка Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал BNS, что новшество сначала испробуют в Пакруоисе и Зарасай.
"Мы заметили, что служащие банка эффективнее работают, когда в отделении нет живой очереди. Кроме того, когда работники заранее знают, с каким вопросом придет клиент, у них больше времени на подготовку к консультации, чтобы клиент получил максимум информации", – сказано в комментарии Абрашкявичюса.
С 1 августа клиенты должны звонить в банк по номеру 1884 и договориться о времени визита. Кроме того, клиент должен принести на консультацию не только документ, удостоверяющий личность, но и средства подключения к э-банкингу.
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