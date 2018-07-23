Коммерческий банк Swedbank с августа вводит новшества – в Пакруоисе и Зарасай будет принимать клиентов только по предварительной записи клиентов по телефону. Так банк пытается избежать очередей.
"Swedbank"
© DELFI

Пресс-секретарь банка Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал BNS, что новшество сначала испробуют в Пакруоисе и Зарасай.

"Мы заметили, что служащие банка эффективнее работают, когда в отделении нет живой очереди. Кроме того, когда работники заранее знают, с каким вопросом придет клиент, у них больше времени на подготовку к консультации, чтобы клиент получил максимум информации", – сказано в комментарии Абрашкявичюса.

С 1 августа клиенты должны звонить в банк по номеру 1884 и договориться о времени визита. Кроме того, клиент должен принести на консультацию не только документ, удостоверяющий личность, но и средства подключения к э-банкингу.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Нужно в банк – бери выходной: очередь, жара и уставшие работники (29)

Очередь, жара и бесконечное напряжение. Так можно...

Бизнес

Некоторые отделения Swedbank в Литве без записи не принимают (3)

Коммерческий банк Swedbank с августа вводит новшества – в...

Угроза энергобезопасности Литвы: блэкаут за 3 млрд. евро и предупреждения ДГБ (41)

В конце июня в Брюсселе было подписано политическое...

Аэропорты планируют обновить системы видеонаблюдения (4)

Аэропорты Вильнюса , Каунаса и Паланги планируют...

Литовцы сметают автомобили в США: опасаются, что цены могут взлететь (5)

После введения ЕС пошлин в ответ на тарифы Дональда...

Министерство просит Danpower отложить вступление в силу договора o мировой (1)

После того, как суд на прошлой неделе не утвердил...

TOP новостей

В Литве существуют две проблемы – эмиграция за границу и переезд в Вильнюс (29)

На площади Независимости Рокишкиса, находящегося на...

Угроза энергобезопасности Литвы: блэкаут за 3 млрд. евро и предупреждения ДГБ (41)

В конце июня в Брюсселе было подписано политическое...

Некоторые отделения Swedbank в Литве без записи не будут принимать клиентов (3)

Коммерческий банк Swedbank с августа вводит новшества – в...

Погода на неделю: будет очень душно (2)

В понедельник днем в Литве ожидается переменная...

МИД Литвы откажется от коммерческих посредников в РФ при выдаче виз (5)

С февраля следующего года литовские визовые службы, при...