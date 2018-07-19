По предварительным данным Центра регистра, средняя цена жилья, приобретенного во втором квартале 2018 г. составляла 789 евро за кв. м. Это чуть больше (2,2%) чем в первом квартале. В целом жилье за год подорожало на 11,5%.
Средняя стоимость старого жилья в Литве во II квартале составляла 843 евро за кв. м – на 1,5% больше чем в I квартале. Старые квартиры, как обычно, подорожали в больших городах. В Вильнюсе во II квартале 1 кв. м стоил 1388 евро.
Квадратный метр нового жилья во II квартале подорожал на 8,9% - до 1410 евро, в столице - 1627 евро (на 2,8% больше, чем в I квартале).
Несмотря на то, что на рынке наблюдается общий рост цен (по подсчетам Inreal – на 0,2% , а Ober-Haus – 0,3% ), в первые полгода в 2018 г. в Вильнюсе подешевела часть новых квартир.
"В первом полугодии 2018 г. в Вильнюсе рост цен на новое жилье выдохся. Но только ненамного (0,2% ) и только в экономическом сегменте. В этом сегменте больше всего непроданных квартир, поэтому нужно приложить максимум усилий, чтобы привлечь к ним внимание. Между тем в сегменте среднего и роскошного жилья цены увеличились соответственно на 1,4% и 7%", – сказал Жулпа.
Информацию Жулпы подтвердил и Регинис.
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