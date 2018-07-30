В зарегистрированном Министерством окружающей среды плане уменьшения загрязнения воздуха указывается, что с 2020 года муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Паневежиса могут рассчитывать на финансовую поддержку, если ограничат движение дизельных транспортных средств в городах или их частях.

Повилас Подерскис, директор администрации Вильнюсского муниципалитета, сказал BNS, что пока неясно, почему хотят ограничить движение только дизельных автомобилей.

"В чём состоит главная цель стремления запретить въезд в города или их отдельные части именно дизельных автомобилей, а не вообще всех, включая бензиновые автомобили?", - задаёт вопрос Подерскис.

По его мнению, запрет на въезд автомобилей в город следует вводить в действие постепенно, и муниципалитет столицы теперь рассматривает вопрос, как может быть ограничен транзитный проезд через Старый город или центр города.

Исполняющий обязанности мэра Панявежского муниципалитета Алексас Варна BNS утверждал, что городские власти собираются обсудить предложения министерства.

"Я думаю, что это действительно, может быть, сделано в центральной части (ограничить движение дизельных автомобилей - BNS). Было бы лучше, если бы вы вообще автомобили не ездили, но ведь общественный транспорт нужен . Может быть, пустить электромобили, чтобы постоянно ездили по центру. Важно, чтобы было удобно людям. Вот такой системный вопрос", - сказал А.Варна.

По его словам, Панявежис уже думает, как вообще ограничить движение в центральной части города.

Томас Григалявичюс, пресс-секретаря мэра Каунаса, BNS заявил, что ещё слишком рано оценивать эти предложения.

Министерство окружающей среды также предлагает в плане борьбы с загрязнением воздуха с 2021 года предусмотреть финансовые стимулы для тех, кто приобретает экологически чистые автомобили.