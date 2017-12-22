Экономист отдела макропруденциального анализа банка Милда Шяшкуте заявила, что литовцы очень привязаны к жилью.

"Настроения жителей, по существу, нейтральны, однако мы видим опасения по поводу перспектив роста цен, а ожидания дальнейшего роста доходов осторожные. Результаты опроса также свидетельствуют, что недвижимое имущество, как инвестиционная альтернатива, находится в значительном отрыве от других по своей популярности - инвестиций в золото, вклады или ценные бумаги. Это еще раз подтверждает привязанность литовцев к жилью", - говорится в пресс-релизе, в котором приводятся слова М. Шяшкуте.

Опрос показал, что немногим более 50% жителей страны считают, что инвестиции в недвижимость являются самыми привлекательными. Около 10% считают, что золото - наиболее привлекательная инвестиция. Между тем вклады, ценные бумаги, предоставления займов другим и приобретение произведений искусства считают хорошей инвестиций менее 5% опрошенных.

Опрос домашних хозяйств в июле этого года по заказу Ценробанка Литвы провела компания рыночных исследований Baltijos tyrimai. В опросе приняли участие 1002 домашних хозяйства.