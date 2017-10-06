Вновь продлеваются сроки конкурса концессии проекта национального стадиона в Вильнюсе - потенциальные его участники смогут представлять предварительные предложения до 8 декабря. До этого планировалось, что окончательной датой будет 23 октября.
Stadium site on Ozo Street
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Заведующая отделом управления инвестиционными проектами Вильнюсского самоуправления Лина Мелянене сообщила BNS, что решение о переносе срока было принято 19 сентября.

Предложений ждут от компании Axis Industries концерна Icor и созданной специальной для проекта компании Vilniaus nacionalinis stadionas испытывающей финансовые трудности группой KDS grupe.

Статьи по теме:
Шимашюс готов строить Национальный стадион в Вильнюсе и с одним участником  (24)
В Вильнюсе начато строительство нового футбольного стадиона  (32)

Партнером последней является одна из крупнейших польских строительных компаний Budimex - ее представитель Криштоф Козёл в начале сентября сообщил BNS, что компания намерена участвовать в конкурсе, если мэрия продлит срок представления предложений. До Budimex заявляла об отказе участвовать в конкурсе.

Конкурс концессии нацстадиона объявлен в сентябре прошлого года. Намечено, что договор концессии должен быть подписан на 25 лет, а комплекс будет принадлежать Вильнюсскому самоуправлению. Планирующаяся стоимость строительства составит 88,5 млн. евро (с НДС).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Авулис о ситуации с бывшим стадионом: это попытка расправы или глупость (15)

Многие годы вильнюсский стадион "Жальгирис" стоял...

Бизнес

Профицит бюджета Фонда соцстраха Литвы в следующем году - 218 млн. евро

В следующем году доходы литовского Фонда социального...

ЕС ввел штрафные пошлины на сталь против РФ и Украины (8)

В целях защиты от дешевого импорта Евросоюз ввел...

Недострой. Конкурс на строительства национального стадиона в Литве продлен (8)

Вновь продлеваются сроки конкурса концессии проекта...

Немецкая компания Hella начинает строительство завода под Каунасом (9)

6 октября в Каунасской свободной экономической зоне...

В Вильнюсе – новый рынок: некоторые продукты стоят весьма недешево (153)

1 октября в столице Литвы открылся необычный крытый...

TOP новостей

Глава ЛЖД: штраф может вырасти и до 100 млн, один из вариантов - обжаловать (32)

Глава находящейся в госуправлении литовской...

В Литве прогнозируют новый кризис: страна все больше погрязает в болото (396)

В течение двух лет из Литвы уехало почти 100 000 жителей....

Подозреваемый в ложном сообщении о бомбе на борту самолета Ryanair освобожден (1)

Подозреваемый, из-за звонка которого о бомбе на борту...

Работа в министерствах: где зарплаты самые большие (21)

Число работников в разных министерства Литвы...

Лидер соцдемов Литвы против выделения на нужды обороны больше 2% от ВВП (16)

После того, как Литва в следующем году доведет...