Не только в Литве: Revolut попросит лицензию и в Ирландии

Стартап, планировавший на случай жесткого варианта Brexit перенести клиентов ЕС в Литву, сообщил порталу, что с целью обеспечения "стабильного обслуживания и защиты растущего круга наших клиентов" планируется диверсифицировать деятельность в Европе.
"По этой причине, наряду с Великобританией и Литвой, мы решили обратиться и Центральный банк Ирландии о предоставлении лицензии учреждения электронных денег в Ирландии", – утверждает Revolut.
Revolut ранее сообщил, что откладывает начало деятельности специализированного банка в Литве до второго полугодия этого года. Сначала планировалось, что банк начнет работу в первом полугодии этого года.
В данный момент литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний в третий раз оценивает соответствие Revolut интересам национальной безопасности.
В литовском парламенте пока с трудом пробивают себе путь актуальные для Revolut поправки, согласно которым водительское удостоверение признается документом, подходящим для удостоверения личности. Поправки критикуют Служба расследований финансовых преступлений и Служба спецрасследований, заявляя, что, невзирая на возможности идентификации гражданства клиентов, усилится рост угрозы финансирования терроризма и отмывания денег.
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