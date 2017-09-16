Delfi публикует краткий перевод списка 10 самых многообещающих предпринимателей-инноваторов.



Таавет Хинрикус, TransferWise (Эстония)

Таавет Хинрикус - один из основателей и в недавнем прошлом генеральный директор компании TransferWise. Предполагается, что оборот расположенного в Лондоне предприятия в этом году превысит 100 млн евро.

TransferWise занимается финансовыми услугами, основная идея - упрощение международных денежных переводов. По данным Financial Times, общее количество пользователей системы превышает миллион человек. Объем привлеченных TransferWise инвестиций составляет 90 млн евро, и он может вырасти вдвое, если новый раунд переговоров с инвесторами увенчается успехом. Издание отмечает, что в этом случае стоимость компании может превысить 1 млрд евро. Сейчас в TransferWise работает около 700 человек, и это один из крупнейших финансовых стартапов в мире.

Несмотря на успех TransferWise, в июле Хинрикус принял решение уйти с поста генерального директора. Контроль над повседневной работой перешел к другому основателю компании, Кристо Карманну.

Милда Миткуте и Юстас Янкаускас, Vinted (Литва)

В 2008 году Милда Миткуте и Юстас Янкаускас решили создать сайт, на котором люди могли торговать своей подержанной одеждой. Сейчас платформа Vinted работает в 10 странах, а количество зарегистрированных пользователей превышает 12 млн. В компании работает 240 человек.

Создатели Vinted отмечают, что их виртуальный магазин насчитывает 22,3 млн предметов одежды. Но это не предел: цель Vinted - стать "выбором номер один" для тех, кто хочет купить или продать подержанную вещь во всем мире.

Кристель Круустук, Testlio, (Эстония)

Платформа для тестирования IT-продуктов Testlio была создана 23-летней Кристель Круустук в 2012 году. Она несколько лет проработала тестером и пришла к выводу, что к людям этой профессии в индустрии относятся без должного уважения. В итоге появилась компания Testlio, у которой сейчас две штаб-квартиры (Таллин и Сан-Франциско), 60 сотрудников и множество крупных клиентов - среди них, например, НБА, Microsoft, CBS, Hotels.com и другие.

Testlio утверждает, что продуктами, над которыми работает компания, пользуются 650 млн человек. В прошлом году Testlio привлек инвестиции на сумму 6,25 млн евро.

Матисс Ансвиесулис, Creamfinance (Латвия)

Creamfinance - еще один стартап в сфере финансовых технологий, созданный в 2012 году Матиссом Ансвиесулисом. Платформа для потребительских кредитов использует продвинутые технологии анализа данных и запускает сервисы в разных странах Центральной и Восточной Европы.

В марте 2017 года Creamfinance привлек 21 млн евро инвестиций из ЮАР, и сейчас считается одним из наиболее стремительно развивающихся предприятий в своей отрасли в Европе.

Даля Ласайте, CGTrader (Литва)

Даля Ласайте создала несколько стартапов, и не все они были успешными. Однако CGTrader - платформа для продажи трехмерных моделей - стала крупнейшим игроком в своей сфере в мире.

Мариус Калитис и Ласайте основали CGTrader в 2011 году. Сегодня сервисом пользуется более миллиона художников, компаний и дизайн-студий со всего мира.

Армандс Брокс и Евгений Казанин, TWINO (Латвия)

Еще одна компания, которая успешно работает в сфере финансовых услуг - латвийская TWINO. Проект был создан в 2009 году, и сегодня TWINO работает на рынках девяти стран, от Латвии до Мексики и Казахстана. TWINO, фактически, представляет собой платформу для взаимного кредитования. Частные лица могут попробовать стать инвесторами и заработать на процентах от кредитов, которые выдает TWINO.

Общая сумма вкладов к сентябрю 2017 года достигла 178 млн евро. TWINO претендует на то, чтобы стать ведущей европейской платформой для кредитования.

Кароли Хиндрикс, Jobbatical (Эстония)

В 23 года Кароли Хиндрикс стала главой MTV Estonia. Затем она приняла участие в запуске семи телеканалов и создала свой проект - Jobbatical. Это платформа, которая помогает работодателям найти сотрудников за границей, а готовым к переезду работникам - работу мечты в другой стране.

"Мы соединяем компании, которые мыслят глобально, с сообществом готовых к переезду талантливых работников в сфере технологий, бизнеса и творчества", - говорится на сайте компании. В прошлом году Jobbatical привлек инвестиции на сумму 2 млн евро.

Валерий Вавилов, Bitfury (Латвия)

Компания Bitfury - крупнейший с точки зрения привлеченных инвестиций латвийский стартап: она привлекла 111 млн долларов. По некоторым данным, уже сейчас оборот предприятия превышает 100 млн долларов, а к 2021 году он может вырасти до 585 млн долларов.

Bitfury - ведущий мировой производитель решений для индустрии криптовалют. На данный момент созданная Вавиловым компания имеет офисы в Сан-Франциско, Вашингтоне, Гонконге, Лондоне и Амстердаме, а также дата-центры в Исландии и Грузии.

Юстас Малинаускас, Whatagraph (Литва)

Whatagraph - интернет-сервис, который позволяет автоматически конвертировать аналитические данные веб-сайтов в визуально привлекательные отчеты.

В прошлом году оборот Whatagraph вырос на 450%. Среди клиентов Малинаускаса такие бренды, как Land Rover, Toshiba, Jaguar и Pfizer.

Даумантас Двилинскас, TransferGo (Литва)

Еще один пример успешного проекта в сфере FinTech в странах Балтии. Сервис TransferGo обеспечивает быстрые переводы средств со счета на счет при низких расходах на транзакции.

В этом году Двилинскас попал в список 30 самых многообещающих молодых экспертов Европы в сфере финансовых технологий (по версии журнала Forbes).