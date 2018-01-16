Оператор электростанции Lietuvos energijos gamyba (LEG) утверждает, что неисправность не сложная, будет устранена к вечеру, а поставки аварийного резерва не нарушились.
"Небольшая неисправность агрегата, работы ведутся так, чтобы он был как можно быстрее восстановлен, чтобы до вечера он снова (работал – BNS). В Круоняй имеется 4 агрегата, один из них не работает из-за системы подачи воздуха, а три работают, и в настоящее время два агрегата снабжают аварийный резерв, хотя NordBalt всё ещё в отключке", - отметил BNS представитель LEG Валентас Нявера.
Электросмычка NordBalt вышла из строя в первой половине понедельника. Как сообщил оператор Nord Pool, повреждён кабель, неисправность должна быть устранена до 23 января.
После отключения NordBalt был активирован аварийный резерв с HAE (400 MW).
В последний раз смычка со Швеция выходила из строя 19 декабря.
Муфты проходящего по суше кабеля NordBalt, из-за которых часто бывают срывы, должны быть заменены с 30 июля по 10 октября.
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