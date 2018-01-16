В то время как не работает электросмычка со Швецией NordBalt, во вторник ещё вышел из строя и один из агрегатов создающей аварийный резерв Круоняйской гидроаккумуляционной электростанции (HAE).
© Bendrovės archyvas

Оператор электростанции Lietuvos energijos gamyba (LEG) утверждает, что неисправность не сложная, будет устранена к вечеру, а поставки аварийного резерва не нарушились.

"Небольшая неисправность агрегата, работы ведутся так, чтобы он был как можно быстрее восстановлен, чтобы до вечера он снова (работал – BNS). В Круоняй имеется 4 агрегата, один из них не работает из-за системы подачи воздуха, а три работают, и в настоящее время два агрегата снабжают аварийный резерв, хотя NordBalt всё ещё в отключке", - отметил BNS представитель LEG Валентас Нявера.

Электросмычка NordBalt вышла из строя в первой половине понедельника. Как сообщил оператор Nord Pool, повреждён кабель, неисправность должна быть устранена до 23 января.

После отключения NordBalt был активирован аварийный резерв с HAE (400 MW).

В последний раз смычка со Швеция выходила из строя 19 декабря.

Муфты проходящего по суше кабеля NordBalt, из-за которых часто бывают срывы, должны быть заменены с 30 июля по 10 октября.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Elektrum Lietuva: электроэнергия в странах Балтии подорожала на 20% (2)

Электроэнергия на прошлой неделе заметно подорожала во...

Не работает NordBalt и один из агрегатов Круоняйской электростанции (6)

В то время как не работает электросмычка со Швецией...

Посольство РФ отказалось комментировать просьбу взыскать 20 млн евро с airBaltic (1)

Посольство РФ в Латвии отказалось комментировать...

Порядок меняется: запрещено взимать дополнительную плату за безналичный расчет (10)

Европейские пользователи смогут ощутить всю пользу от...

Польская компания SMS Kredyt хочет открыть в Литве банк (1)

Польская компания потребительских кредитов SMS Kredyt...

TOP новостей

Выяснилась схема нечестных работодателей – часть зарплат снизилась (7)

Некоторые воспитывающие детей работники могут даже не...

Идеи празднования юбилея Литвы: такое можно пережить лишь раз в жизни

Ровно через месяц – 16 февраля Литва отметит 100-летний...

Американские генералы предупреждают: вероятность войны реальная (207)

Это моя новая униформа. Так на конференции "снежной...

Премьер Дании: мы защищаем не только страны Балтии, но и себя (18)

Осуществляя миссию воздушной полиции НАТО в странах...

Открытки к столетию Литвы: Витаутас Ландсбергис - один из президентов века (44)

Вопрос, предоставить ли бывшему главе Верховного...