Оператор электростанции Lietuvos energijos gamyba (LEG) утверждает, что неисправность не сложная, будет устранена к вечеру, а поставки аварийного резерва не нарушились.

"Небольшая неисправность агрегата, работы ведутся так, чтобы он был как можно быстрее восстановлен, чтобы до вечера он снова (работал – BNS). В Круоняй имеется 4 агрегата, один из них не работает из-за системы подачи воздуха, а три работают, и в настоящее время два агрегата снабжают аварийный резерв, хотя NordBalt всё ещё в отключке", - отметил BNS представитель LEG Валентас Нявера.

Электросмычка NordBalt вышла из строя в первой половине понедельника. Как сообщил оператор Nord Pool, повреждён кабель, неисправность должна быть устранена до 23 января.

После отключения NordBalt был активирован аварийный резерв с HAE (400 MW).

В последний раз смычка со Швеция выходила из строя 19 декабря.

Муфты проходящего по суше кабеля NordBalt, из-за которых часто бывают срывы, должны быть заменены с 30 июля по 10 октября.