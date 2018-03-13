

В минувшие выходные в социальной сети журналист Рита Милюте поделилась фотографиями с Лукишкской площади, на них видно, что часть покрытия уже потрескалась.

Между тем советник президента банка SEB экономист Гитанас Науседа обратил внимание на неровности тротуаров улицы Вильняус, на которой совсем недавно провели реконструкцию.

Фотограф DELFI посетил эти места и зафиксировал явных трещины и неровности покрытия.

На вопрос о возможных причинах этого, один специалист неофициально заметил, что могли использовать гранит, добытый разными способами – один получали в процессе взрывания другой - вырезания. При взрыве структура иногда разрушается, а погодные условия способствуют образованию трещин. Устойчивость плит должны были проверить в лаборатории.

А на ул. Вильняус неровности могли появиться из-за некачественного покрытия.

Представитель Вильнюсской мэрии Арунас Висоцкас сказал DELFI, что мэрия обязала компанию, которая реконструировала улицу Вильняус, устранить все дефекты. Работы должны начать во вторник, все недочеты планируют устранить за эту неделю.

"Гарантия действует в течение 5 лет. Все дефекты компания Hidrostatyba должна устранить за свой счет до конца недели", - сказал Висоцкас.

Ранее сообщалось, что реконструкция площади стоила около 3,8 млн. евро. Большую часть средств выделило правительство.