Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что видит возможности для укрепления сотрудничества с Японией как в экономической, так и в политической сферах.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Domantas Pipas

Президент сказал это после встречи с управляющим Японского банка международного сотрудничества Тадаши Маедой и членами делегации.

"Япония – третий по величине экономический партнер Литвы в Азиатском регионе. За последние десять лет наша взаимная торговля выросла более чем в девять раз. Мы видим возможности укрепления сотрудничества с этим далеким соседом как на политическом, так и на экономическом уровнях. Японский банк международного сотрудничества является одной из сильнейших структур, генерирующих инвестиции, а также исключительно важным партнером для японских предприятий, инвестирующих и планирующих инвестиции в Литве", – сказал для пресс-релиза Г. Науседа.

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По его словам, для Литвы исключительно важны опыт и капиталовложения Японии и ее компаний в реализации стратегических проектов в областях транспорта и энергетики.

Г. Науседа пригласил японские коммерческие предприятия, действующие в секторах производства и развития инфраструктуры, инвестировать и развивать свою деятельность в Литве, особенно в сферах информационных и финансовых технологий, наук о жизни.

Президент также пригласил представителей Японского банка международного сотрудничества создать представительство организации в Литве.

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