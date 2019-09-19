Литва видит Соединенные Штаты Америки как одного из основных стратегических партнеров в сфере безопасности и развития экономических отношений.
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

В четверг президент обсудит с членами Литовско-американского совета по бизнесу климат взаимных инвестиций и деловые связи.

По словам главы государства, Совет по бизнесу – важный партнер в распространении информации о возможностях экономического климата Литвы, ее привлекательности и безопасного предпринимательского окружения.

Г. Науседа подчеркнул, что Литва всегда поддерживали очень тесные связи с американскими компаниями, которые вносят весомый вклад в рост инвестиций.

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Совет по бизнесу – это ассоциация американских бизнесменов, инвестировавших в Литве, целью которой является привлечение внимания новых компаний. В этом году в Литву прибыли 29 бизнесменов из 11 крупнейших компаний США, 6 из них уже работают в Литве.

В прошлом году торговый оборот Литвы и США вырос на 7,4% и составил почти 2 млрд евро.

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