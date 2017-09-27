Если примут новый порядок, то работодателям, которые платят работникам небольшие зарплаты, придется платить больше денег в "Содру". По подсчетам, в Литве больше 100 000 человек получают зарплату меньше минимальной.

Министерство социальной защиты и труда подготовило поправки к законам, цель которых сделать так, чтобы за работников, работающих неполный рабочий день платили бы пенсионное страхование с суммы не меньше минимальной зарплаты.

Проще говоря, если закон будет принят, то за работника, официальная зарплата которого составляет 10 или 100 евро в месяц, налоги будут платить такие же, как за того, кто получает минимальную зарплату (сейчас 380 евро "на бумаге").

Сейчас в Литве 53 000 работодателей платит работникам зарплаты меньше минимальных. В Литве на полставки или меньше работают 135 000 человек.

Средняя зарплата таких людей "на бумаге" 195 евро. 22,3% от такой зарплаты переводят в фонд пенсионного страхования - в месяц это около 43,5 евро (195x22,3%).

Если будет принята поправка к закону, а минимум в Литве будет 400 евро "на бумаге" (об этом договорились на Трехстороннем совете) то за каждого работника работодатель будет платить в фонд пенсионного страхования 89,2 евро (400x22,3%). Значит расходы на каждого работника в среднем увеличатся на 46 евро.

Правда, таких расходов у работодателей не будет при трудоустройстве молодежи до 24 лет, пенсионеров и лиц, которые работают также и в другом месте. Для этих групп в законе предусмотрены исключения.

Если один и тот же человек будет работать на нескольких работодателей и у всех будет получать меньше минимума (таких всего 3%), то взносы с минимума не придется платить ни одному из работодателей.

"Содра" не сообщает, сколько в каждой компании работников получает меньше минимума. Однако из средних данных о зарплатах можно получить кое какие сведения.

DELFI выбрал 10 компаний, в которых в августе средняя зарплата была меньше 380 евро и которые платят "Содре" больше всего налогов.

В числе этих компаний - большая часть компаний, предоставляющих услуги по уборке помещений. Однако есть и компании, предлагающие работу водителям большегрузных машин, строителям разного профиля.

К примеру, RNDV Group - международная компания, занимающаяся электроинсталяциями на судах и предоставляющая различные строительные услуги. В компании 797 работников, официальная средняя зарплата которых составляет 319 евро "на бумаге".

Однако специалистам компания предлагает более высокие зарплаты. Скажем, прорабу в Литве обещают зарплату как минимум 1000 евро, а штукатуру в Нидерландах – 1600 евро "на руки".

В компаниях, занимающихся международными перевозками Eurotransport24 и Eurocargo24, больше 300 работников. Их средняя зарплата "на бумаге" составляет 350 евро в месяц.

Однако, к примеру, в интернете можно найти объявление Eurocargo24, в котором водителю предлагают зарплату от 495 (минимальная) до 1303 евро (средняя).

DELFI не удалось связаться с компаниями из первой пятерки – некоторые отказались комментировать предлагаемые поправки, другие никак не отреагировали на запрос.

Компания Asistentai, в которой 279 работников со средней зарплатой – 70 евро "на бумаге". Компания предлагает разные услуги – например, монтаж сцен, работа в гардеробах, распространение рекламы.

Гендиректор компании Эугениюс Юзикис сказал DELFI, что эти поправки в случае с его компанией большого влияния не возымеют, однако у других расходы могут увеличиться, значит увеличатся цены на товары и услуги.

"У нас свободный график, работают студенты. Кто сколько хочет,столько и зарабатывает – одни меньше, другие больше. Кто когда хочет, тогда и приходит. Нравится мероприятие – работает, нет – не работает, работают другие.

На нас закон не слишком подействует, все наши работники студенты, а насколько я помню, закон на лица до 24 лет не распространяется. У нас самому старшему работнику где-то 23 года. Так мы пока не очень переживаем", – сказал он.

Однако он не склонен одобрять такие поправки, поскольку у многих увеличатся расходы:

"Конечно, это коснется не только сферы, в которой я работаю. Я думаю, есть и другие такие сферы. Нет такого, что мы что-то скрываем или платим в конвертах. Есть свободный график, есть студенты, есть такая сфера, как мероприятия. Например, концерт, они все подготавливают к концерту, после него убирают и все – может у них не будет времени месяц работать, надо учиться. Вот и получается, что зарабатывают 50, 60, 80 евро, может 100.

Сейчас минимум планируют поднять до 400 евро. Если пришлось бы платить налоги со всей суммы, пришлось поднять цены, заказчики рассердились бы. Из всего этого образуется большая пирамида".

По его мнению, "Содра" должна искать тех, кто платит зарплаты в конвертах, а не тех, кто работает прозрачно. Якобы сейчас совершенно непонятно, кому и сколько надо платить, куда уходят эти деньги и какая от этого польза работникам.

Глава Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас отрицательно оценил такие планы власти. Во-первых, потому, что это увеличивает налоговое бремя, а ведь власти декларируют, что надо снижать налоги для работающих. Во-вторых, он заметил, что меньше минимума часто получают и работники бюджетного сектора, значит, не все эти люди получают зарплаты "в конверте".

"Правило о том, что ты должен накопить определенный трудовой стаж и только после этого можешь претендовать на получение пенсии, придумали чиновники. Это искусственный, выдуманный властями порог. Если бы изменили систему так, чтобы пенсия зависела от налогов, которые платил всю жизнь, то, наверное, не было бы никакой разницы. Может, один год ничего не заплатил бы, а на следующий – может заплатил бы много, а если бы вообще ничего не платил в "Содру", то и пенсию не получил бы", – сказал Шиленас.

Представитель Соцмина Аста Аранаускене признала, что если введут минимальные взносы в "Содру", то работодатели будут платить больше налогов, но, по ее словам, могут увеличиться и зарплаты, и социальные гарантии работников.

К примеру, по нынешнему порядку, если человек за год получает меньше 12 минимальных зарплат, то он не получает год стажа. В последнее время все увеличивалось число людей, которые не набирают необходимые 30 лет стажа, сейчас это число составляет 1/4 новых пенсионеров.

Она пояснила, что минимальные взносы вводят только на пенсионное страхование, на страхование другого рода – например, по болезни, материнству, уходу за ребенком и т.д. – они не распространяются.