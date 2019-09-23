Наследник предпринимателя Каросаса намерен продать Medicinos bankas

Для проведения этого этапа выбрали советников - Deloitte и контору адвокатов TGS Baltic.

"Мы не форсируем события, однако вряд ли будет более подходящее время для оценки возможных стратегий. Банк в порядке, в первые 6 месяцев этого года его прибыль двоилась, растет портфель заказов, показатели капитала значительно превышают установленные нормативы", - отметил председатель наблюдательного совета Medicinos bankаs Ирмантас Каменас.

Саулюс Каросас ушел из жизни в начале этого года. Его акции унаследовал сын Константинас Каросас.

За первые 6 месяцев этого года банк Medicinos bankas заработал 1,56 млн. евро чистой прибыли, или в два 2,2 раза больше, чем за тот же период прошлого года (0,71 млн. евро). Кредитный портфель увеличился на 16% до 197 млн. евро. Имущество банка в конце первого полугодия 2019 года составило 339 млн. евро и было на 3% больше, чем 31 декабря 2018 г.

Константинасу Каросасу принадлежат 89,91% акций Medicinos bankas. 9,87% акций принадлежат компании Western Petroleum Ltd, 0,22% - предпринимателю Витянису Расутису.