По словам вице-президента Nasdaq и главы ее бюро в Вильнюсе Арминты Саладжене, расширение в Литве обусловлено преимуществами страны в секторах мировых бизнес-услуг, информации и коммуникативных технологий.

Расширение центра охватит развитие и тестирование программного обеспечения, инженерия облачных вычислений, кибербезопасность, анализ бизнеса и данных, услуги рыночных технологий.

С создания центра в 2015 году число его работников выросло с 30 до 390, офис в Литве стал вторым по величине офисом Nasdaq в Европе и третьим в мире. Создаваемыми и внедряемыми им решениями пользуются более 130 фондовых площадок мира.