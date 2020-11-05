По словам вице-президента Nasdaq и главы ее бюро в Вильнюсе Арминты Саладжене, расширение в Литве обусловлено преимуществами страны в секторах мировых бизнес-услуг, информации и коммуникативных технологий.
Расширение центра охватит развитие и тестирование программного обеспечения, инженерия облачных вычислений, кибербезопасность, анализ бизнеса и данных, услуги рыночных технологий.
С создания центра в 2015 году число его работников выросло с 30 до 390, офис в Литве стал вторым по величине офисом Nasdaq в Европе и третьим в мире. Создаваемыми и внедряемыми им решениями пользуются более 130 фондовых площадок мира.
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