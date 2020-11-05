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Фондовая биржа Nasdaq готовится к расширению Центра технологий и бизнес-компетенций в Вильнюсе, наймет еще 100 специалистов, сообщило литовское агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.
Nasdaq Vilnius konferencija
Nasdaq Vilnius konferencija

По словам вице-президента Nasdaq и главы ее бюро в Вильнюсе Арминты Саладжене, расширение в Литве обусловлено преимуществами страны в секторах мировых бизнес-услуг, информации и коммуникативных технологий.

Расширение центра охватит развитие и тестирование программного обеспечения, инженерия облачных вычислений, кибербезопасность, анализ бизнеса и данных, услуги рыночных технологий.

С создания центра в 2015 году число его работников выросло с 30 до 390, офис в Литве стал вторым по величине офисом Nasdaq в Европе и третьим в мире. Создаваемыми и внедряемыми им решениями пользуются более 130 фондовых площадок мира.

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