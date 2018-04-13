Клиенты сообщают, что не могут подключиться к э-банкингу с помощью мобильного приложения.

На сайте банка сообщается: "В данное время возможны проблемы при подключении к э-банкингу, мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее устранить неполадки. Приносим клиентам извинения за доставленные неудобствах".

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что проблемы появились сегодня утром.

"Сейчас при подключению к э-банкингу могут возникнуть проблемы. Но это не означает, что с ними могут столкнуться все клиенты. Некоторым удается подключиться, но система работает медленнее. Не все могут подключиться", – сказал он.

Кроме того, некоторые клиенты не могут подключиться к мобильному приложению. По словам Абрашкявичюса, другие услуги функционируют в обычном режиме.

"Мы выясняем причины, они технические, мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее устранить неполадки", – сказал он.