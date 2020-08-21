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Проходящие в Беларуси забастовки на некоторых государственных заводах, работа которых связана с Литвой, пока не оказали негативного влияния на Клайпедский порт или литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai), сообщил министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.
Jaroslavas Narkevičius
Jaroslavas Narkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

По его словам, и Клайпедский порт, и Lietuvos gelezinkeliai сегодня работают в обычном режиме.

"Угроз или негативных перемен нет, потоки идут в обычном порядке, порт работает в обычном режиме. Интенсивность работы железных дорог не снижается, можно сказать, что даже повышается. Каких-то угроз мы не усматриваем", - после встречи с главами предприятий сказал журналистам в пятницу Я. Наркевич.

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К протестам против президента Александра Лукашенко присоединяется всё больше государственных предприятий, поэтому есть опасения потери на какое-то время белорусских товаров, предназначенных для экспорта, которые составляют треть грузов порта. Все эти товары в порт доставляет компания Lietuvos gelezinkeliai.

Работа завода "Беларуськалий", чью продукцию отгружает крупнейший в порту Терминал сыпучих продуктов (ТСП), была несколько нарушена из-за протестов рабочих. Удобрения "Беларуськалия" составляют около 98 проц. всех грузов ТСП.

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