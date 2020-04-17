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Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич в пятницу обсудит с министрами стран Балтии реализацию проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica.
Rail Baltica
Rail Baltica
© Organizatorių nuotr.

"Министры обсудят возможности укрепления сотрудничества и обеспечения быстрой реализации проекта Rail Baltica", - сказала BNS пресс-атташе министра Алдона Гринене.

В дистанционной встрече примут участие министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас и министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

ru.DELFI.lt
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