"Министры обсудят возможности укрепления сотрудничества и обеспечения быстрой реализации проекта Rail Baltica", - сказала BNS пресс-атташе министра Алдона Гринене.

В дистанционной встрече примут участие министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас и министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.