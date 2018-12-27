Немалая часть жителей Литвы привыкла платить за услуги не в текущем, а в следующем месяце. Поэтому у них появляется задолженность.

На данный момент около 150 000 человек еще не заплатили за электричество, их долг составляет 6 млн. евро. Долг за газ составляет около 1,5 млн. евро (в должниках 100 000 евро).

Однако злоупотреблять возможностью и декларировать за декабрь больше электроэнергии или газа компании не рекомендуют, поскольку будут проверки, после которых данные будут пересчитаны.