Электроэнергия в Литве с 1 января 2019 года дорожает на 15%, газ – на 12–18%. Центр услуг Gilė в эти дни напоминает клиентам не забывать и декларировать до конца декабря показания счетчиков за декабрь. В противном случае за электричество и газ придется платить по новым тарифам.
© DELFI / Tomas Vinickas

Немалая часть жителей Литвы привыкла платить за услуги не в текущем, а в следующем месяце. Поэтому у них появляется задолженность.

На данный момент около 150 000 человек еще не заплатили за электричество, их долг составляет 6 млн. евро. Долг за газ составляет около 1,5 млн. евро (в должниках 100 000 евро).

Однако злоупотреблять возможностью и декларировать за декабрь больше электроэнергии или газа компании не рекомендуют, поскольку будут проверки, после которых данные будут пересчитаны.

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