После подключения литовской банковской системы к Единой зоне платежей в евро (SEPA) часть действующих в Литве банков переводит деньги через систему, которой управляет Европейская ассоциация банков.

Именно Страстная пятница в большинстве стран Европы является выходным днем, поэтому система ЕАБ не будет работать, напоминает Литовская банковская ассоциация.

"Поэтому мы обращаем внимание клиентов на то, что 30 марта 2018 года межбанковские переводы осуществляться не будут. Это значит, что для перевода средств на счет в другом банке в тот же день это надо сделать не позже 16 ч. 29 марта.

В противном случае деньги переведут только 3 апреля, после праздника Пасхи. Это касается и установленных периодических платежей.

Это касается только межбанковских переводов, если перевод сделан со счета на счет в том же банке, то он будет осуществлен в тот же день", – сказано в сообщении.