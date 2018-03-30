Несмотря на то, что больше всего перемен было в Латвии, Эстония по-прежнему остается самой благоприятной в плане налогов на труд страной в Балтии. Кроме того, в Эстонии родители получают больше всего денег на детей.

Все страны Балтии с 2018 года увеличили необлагаемый налогами минимум. По данным представителя Swedbank Юрате Цвиликене, пользу от этого должны получить жители с самыми невысокими доходами.

"В Литве он в этом году увеличился до 380 евро, в Латвии до 200 евро, в Эстонии он увеличился до 500 евро, и сравнялся с минимальной зарплатой в стране", − сказала Цвиликене.

В Латвии для людей с небольшими и средними зарплатами снизили подоходный налог. Вместо 23% тарифа ПН сейчас в Латвии ввели три тарифа 20%, 23% и 31,4%. Самым низким тарифом облагаются зарплаты и доходы не превышающие 1700 евро.

Где с 400 евро платят самые низкие налоги?

Но, несмотря на то, что в Латвии в этом году было больше всего изменений в налоговой сфере, по-прежнему налоговое бремя меньше у людей с низкими зарплатами в Литве и Эстонии.

"Если бы мы могли выбирать, в какой из стран хотели бы получать зарплату в 400 евро, чтобы больше денег осталось у нас, то стоило бы выбирать Эстонию. Там после вычета налогов работник получил бы 385 евро. В Литве - 361 евро, а в Латвии - 325 евро", – сказала Цвиликене.

Эта разница появляется не только за счет ННМ, но и из-за разных социальных взносов. В Эстонии это 3,6%, в Литве и Латвии соответственно 9% и 11%.

Дешевле всего работники обходятся в Эстонии

Более высокий ННМ и широкое его применение в Эстонии способствует тому, что после вычета всех налогов у работника остается больше денег. По словам Цвиликене, ННМ в размере 500 евро полагается всем жителям Эстонии, доходы которых не превышают 1200 евро в месяц

"Если оценивать более высокие зарплаты, разница становится еще более очевидной. К примеру, если в Литве средняя зарплата около 800 евро "на бумаге", то "на руки" остается 635 евро. В Латвии при такой зарплате "на руки" остается на 50 евро меньше, чем в Литве, а в Эстонии - на 80 евро больше", – сказала эксперт.

Даже при зарплате 1500 евро в выигрыше останется эстонский работник (больше 1200 евро), в Литве такой работник получит на 80, а в Латвии - на 155 евро меньше.

"Несмотря на то, что в Латвии работодатели платят самые низкие налоги в Балтии, в конечном счете после объединения части работодателя и работника налоги там самые высокие. Самая благоприятная политика в этом отношении наблюдается в Эстонии", – сказала представитель Swedbank.

Вместо льгот на детей − универсальные выплаты

С 2018 г. Литва отказалась от дополнительного необлагаемого налогами размера на детей и ввела для всех одинаковые выплаты на детей в размере 30 евро в месяц за каждого ребенка. Правда, это внесло некоторый хаос и временное ухудшение финансового положения семей, поскольку деньги выплачивают с запозданием.

В Эстонии действует похожая система – на одного ребенка платят 55 евро. Правда, за третьего ребенка в семье платят уже 100 евро, а многодетные семьи получают дополнительно по 300 евро. Поэтому семья с тремя детьми в Эстонии получает немалые выплаты - больше 500 евро.

В Латвии есть дополнительный необлагаемый налогами размер, а выплаты зависят от доходов семей и числа несовершеннолетних детей.