Трудно понять, почему налоговая система в Литве такая сложная, когда, кажется платишь все налоги, появляются тихо дремлющие задолженности или ты вдруг узнаешь, что не застрахован обязательным страхованием здоровья. Чтобы все было правильно, нужен бухгалтер.

"Каждый мой контакт с Налоговой инспекцией (ГНИ) и "Содрой" заканчивается приступом злобы. <...> Пока еще не было ни одного приятного опыта общения с ГНИ и "Содрой", несмотря на то, что я люблю платить налоги", – писала в фейсбуке художник Йолита Вайткуте.

С проблемами встречаются и многие другие жители Литвы.

DELFI попытался выяснить, как можно было бы изменить систему, чтобы уплата налогов перестала быть таким неприятным процессом, а день декларации доходов не превратился в кошмар.

"Сейчас система очень запутанная, и чтобы заплатить налоги приходится долго выяснять, что и какой налог означает, где и как его заплатить, на какой счет перевести и какой код ввести. Я уже не говорю о сложных формах, что приходится делать, если допускаешь какую-то ошибку", – заметила Вайткуте.

Даля видит также проблему в то, что налоги собирают и администрируют разные ведомства, для перевода налогов надо знать коды. Подоходный налог (ПН) нужно платить ГНИ, ГСС (государственное социальное страхование) и ОНЗ (обязательный налог на здравоохранение) – "Содре".

Также есть масса исключений, разница в ПН в зависимости от рода деятельности, требование платить ОНЗ каждый месяц, а ведь можно было бы делать это раз в год и т.д.

Вайткуте рассказала, что однажды ошиблась и перевела деньги на другой код, ей пришлось заполнять заявки, просить вернуть деньги, кроме того, она осталась без страховки.

Сложность налоговой системы настолько надоела людям, что они предлагают свои идеи по ее реформе.

Т.Бартас на платформе "Идея для Литвы" зарегистрировал идею одного налога.

"Страна с одним одинаковым для всех налогом на любого рода деятельность – на товары и услуги как для физических, так и для юридических лиц.

Гарантируется прозрачность и ясность с нулевой возможностью сокрытия налогов. Плюс самый небольшой в мире аппарат Налоговой инспекции, поскольку администрирование становится простым и прозрачным", – предложил он.

Представитель малого бизнеса Антон Никитин предлагает создать единую платформу налоговой системы.

"Когда у тебя есть небольшой бизнес и ты пытаешься сам декларировать налоги в "Содру" и ГНИ, нужно заполнять две разные декларации, по-разному их оплачивать, например, для ГНИ округлять до целого числа, в "Содру" платить не округляя, а также делать два разных перевода под разными кодами.

То же самое, если есть бизнес-удостоверение. В ГНИ все заполняешь и можешь платить, но вот у консультантов "Содры" надо каждый раз спрашивать, сколько платить. Одна форма и один перевод – были бы идеальны. А разобраться в двух системах – как-то сложно", – сказал он.

Никитин предлагает создать систему оплаты налогов нажатием одной кнопки.

Скажем, вводишь, что человек X в это месяце получил такой-то доход, отмечаешь в системе, сколько у него детей, другие данные, от которых может зависеть размер налога, – и все.

"По улицам уже ездят управляемые компьютерами автомобили, а здесь не могут создать одну простую систему для сбора налогов", – заметил он.

Предлагают три пути

Глава Налоговой группы Investors‘ Forum Кястутис Лисаускас сказал, что возможно создать единую систему для уплаты налогов в Литве, но для этого нужна инициатива власти.

"Конечно, это возможно. Любую систему могут написать программисты и реализовать ее. Чем она будет проще, тем проще будет внести данные, дешевле ее создать и администрировать.

Проблема в то, что администратор налогов не является законодателем, законы издают парламент, правительство, ГНИ не решит вопрос сложности налогов, ведь не она издает законы", – сказал он.

Лисаускас согласен с предпринимателями, утверждающими, что сейчас система очень путанная.

По его словам, уплату налогов могли бы облегчить три пути.

"Во-первых, упразднение всех исключений, вместо них уменьшить тариф налога. Тариф может изменяться в зависимости от размера доходов. До определенной суммы ПН может быть 5%, а при больших доходах – 15%.

Мы можем до смерти спорить, делать ли тариф 7,12 или 15%, но суть в том, чтобы правила были одинаковыми для всех, почему горшечник должен платить по одному тарифу, а программист - по другому", – вопрошает Лисаускас.

Во-вторых, передать администрирование одному ведомству – ГНИ: "Тогда исчезнут все эти глупости с разным подходом к округлению, кодам и др. А ГНИ была бы заинтересована, чтобы из одной декларации все попало в подходящие строки".

В-третьих, объединить ПН и ОНЗ, поскольку это по сути похожие налоги.

Депутат, экономист Ингрида Шимоните также критиковала систему, из-за которой страдают люди, которые работают на себя.

"Главная проблема - неразбериха в налогах для людей, которые работают на себя, люди в системе не разбираются – ни за что платят, ни почему надо платить несколько раз в разных местах, почему у одних один "потолок", у других - "другой". У нас к доходам относятся не как к общим доходам, а как доходам от разной деятельности.

У нас каждая деятельность облагается налогами по-своему, эти системы, вроде, стараются соединить, но не получается, бот и плавают все в этом налоговом космосе по одиночке", – сказала она.

Шимоните заметила, что некоторые взносы на самом деле можно объединить, но тогда есть вопрос – точно ли их должны собирать два разных ведомства.

"Тем более, мы знаем, что у них очень разная практика, разное отношение к клиентам, ГНИ отличается более мягким подходом, а "Содра" ставит перед фактом, что у тебя долг, и иди выясняй, почему твой счет арестован. Я понимаю, что такие вещи отбивают всякое желание, особенно, когда надо выяснять отношения с разными ведомствами одновременно", – сказала она.

Депутат считает, что надо говорить о единой оплате доходов, едином ННМ (необлагаемом налогами минимуме), единых тарифах и т.д., поскольку сейчас в системе слишком много исключений.