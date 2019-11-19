Среди стран Балтии в самом лучшем положении находятся эстонцы. В Эстонии не только налоговая нагрузка ниже, так еще и зарплаты выше, чем в Латвии и Литве, пишет латвийское издание Neatkarīga.
При расчете налоговой нагрузки учитывается не облагаемый налогом минимум и налоговая ставка. Таким образом в Эстонии работники в среднем отдают от своей брутто-зарплаты государству всего 15%, в Литвии — 22,1%, а в больше всего в Латвии — 28,4%.
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