Налоговая инспекция в этом году в Литве будут строже проверять строителей и одонтологов

В этом году налоговые инспектора продолжат уделять больше внимания строительным компаниям.

"Расширяется диапазон налогоплательщиков, в отношении которых будут направляться действия. Также войдут компании, торгующие стройматериалами, девелоперы, которые реализуют проекты строительства жилья и продающие построенное жилье, а также брокерская деятельность", – заявил на пресс-конференции заместитель начальника ГНИ Артурас Клераускас.

По его словам, в этом году будет проверяться и одонтологический бизнес.

"Здесь примечательно то, что основная часть небольших компаний декларируют, что платят зарплаты в 400-600 евро, а это, по сути, означает, что они якобы платят зарплату, которая в 2,5 раза меньше, чем в государственных медучреждениях", – сказал А. Клераускас.

В список более тщательно регулируемых секторов внесены строительство, общественное питание, торговля автомобилями и их ремонт, производство мясных продуктов и торговля ими.

В этом году при проверке этих предприятий ГНИ планирует расширить меры, либо применять новые, например, будут проверяться и торговцы стройматериалами, девелоперы и брокеры, будет применяться система опознания автомобильных номеров и контроля над нарушениями, а продавцов автодеталей будут проверять и через платформы торговли в интернете Amazon, Ebay, в секторе общественного питания будут оцениваться наценки, соотношение закупок и продаж.

Кроме того, более строго в этом году будут проверять и лиц, которые действуют на платформах AirBnb, и Booking, торговцев виртуальной валютой, поставщиков электронных и телекоммуникационных услуг на различных международных платформах. В прошлом году такие проверенные предприниматели вспомнили и декларировали 7 млн евро доходов.