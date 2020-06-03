Налоговая инспекция просит заранее заказать бизнес-удостоверения, так как несколько дней такой возможности не будет

По интернету бизнес-удостоверения можно заказать до 12 ч. 5 июня через систему Mano VMI.
Отмечается, что системы электронных услуг ГНИ (Mano VMI, i.MAS, EDS, MOSS) будут работать.
"ГНИ приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает, что информацию по налоговым вопросам можно получить по номеру 1882 или на сайте ГНИ", – сказано в сообщении.
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