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Государственная налоговая инспекция (ГНИ) просит жителей заранее заказать бизнес-удостоверения, так как несколько дней такой возможности не будет. С 12 ч. 5 июня по 8 ч. 8 июня будут проводиться плановые работы по обновлению систем, поэтому некоторые жители не смогут получить бизнес-удостоверения.
Налоговая инспекция просит заранее заказать бизнес-удостоверения, так как несколько дней такой возможности не будет
© DELFI / Andrius Ufartas

По интернету бизнес-удостоверения можно заказать до 12 ч. 5 июня через систему Mano VMI.

Отмечается, что системы электронных услуг ГНИ (Mano VMI, i.MAS, EDS, MOSS) будут работать.

"ГНИ приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает, что информацию по налоговым вопросам можно получить по номеру 1882 или на сайте ГНИ", – сказано в сообщении.

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