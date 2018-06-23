“Говоря об общественном питании, среди более двух тысяч предприятий, оказывающих такую услугу по всей республике, налоговая инспекция отобрала около 10% – 190 учреждений получат письма насчёт разъяснений купли-продажи. Проще говоря, налоговая инспекция видит, что неточно указывается наценка, предоставляемая в бухгалтерском учёте. Блюда якобы продаются за 3 евро, соки по 30-40 центов. Так, с другой стороны, если мы платим за блюдо 12 евро, нам должны принести два килограмма этого блюда”, – сказал А.Моркунас.

Наблюдающие за деятельностью бизнесменов на протяжении семи лет специалисты налоговой инспекции говорят, что при проявлении малейшего интереса к тому, как бизнесмены рассчитывают стоимость блюда, а платят небольшие налоги – внезапно доходы предприятия начинают расти. Именно в Паланге и возникла вся эта заинтересованность, поскольку всем известно, что в курортных городах во время сезона внезапно подскакивают цены, а налоги на подросшие доходы никто не хочет платить.

А.Моркунас говорит, что интересуется не только конечным результатом – стоимостью блюда, но и ценой закупаемых продуктов, и величиной расходов, и размером заработка в действительности. Как правило, после каждого приглашения побеседовать руководители предприятий сразу же принимаются указывать растущие доходы.

Такие акции, во время которых бизнесу доброжелательно напоминают о последствиях сокрытия доходов, частыми не бывают. Представители налоговой инспекции не скрывают, что не раз приходилось “объяснять” и штрафами, и досудебными расследованиями, ведь в стремлении создать сытую жизнь можно оказаться и за решёткой.