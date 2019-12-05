Эксперт ESTEP Титас Будрейка сказал, что новый налог очень напоминает НДС.

Он заметил, что действующий в Литв 21% НДС на продукты питания -м самый высокий во всем ЕС, средний НДС в ЕС составляет всего 12,5%.

"Если этот налог введут, это можно расценивать как повышение НДС до 22%.

В Латвии он 21%, а в Польше всего 5%, это значит, что за продуктами люди по-прежнему будут ездить в Польшу", – сказал эксперт и заметил, что есть страны, где вообще нет НДС на продукты питания.

Будрейка сказал, что цель нового налога на ТЦ - повышение поступлений в бюджет, однако в результате инфляция в Литве увеличится на 0,2% - 0,3%.

По словам эксперта, интересно, что этот налог, который называют налогом для крупного бизнеса, коснется и представителей среднего бизнеса.

"Когда правящие готовили налог, они думали только о торговых сетях, но из-за использованной в проектах лексики, это коснется и других торговцев. Это и операторы мобильной связи и даже торговцы недвижимостью", – сказал специалист.

Правда, по его словам, кто будет платить этот налог, пока не знает даже Государственная налоговая инспекция.

По данным Будрейки, если закон будет принят, жители ощутят перемены. Он сказал, что цены вырастут на 13%.

"Это отрицательно скажется на всей экономике. Если будет принят закон, то реальный рост ВВП снизится. В течение трех лет ВВП снизится на 140 млн. евро, это значит, что государство лишится части средств", – сказал он.

Прямое влияние ощутят и финансы жителей.

"Продукты питания составляют 20% всех расходов среднестатистического жителя, это значит, что жители будут больше тратить на еду", – сказалаъ эксперт.

По словам Будрейки, особенно болезненно это будет для малоимущих жителей.

"Семья, которая тратит на питание 400 евро, в год будет платить на 27-28 евро больше, плюс еще на 12 евро больше за другие товары. В общем получается 40 евро в год, кажется немного, но в государственном масштабе это 50 млн. евро, но реально за них ничего дополнительно не купишь, это деньги, которые придется платить потому, что подорожают те же продукты, качество их не изменится", – сказал он.

По его словам, такого налога нет ни в одной стране ЕС. Об этом налоге высказался и экономист Валдас Навицкас:

"Самая большая проблема - этот налог больше всего коснется самых бедных людей, которые получают небольшие доходы и тратят почти все на еду.

НДС на продукты в Литве и без того высок. У нас небольшие зарплаты, низкие пенсии, а этот налог только ухудшит ситуацию".