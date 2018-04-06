На видео видно, как женщина идет от одного торговца к другому и просит заплатить за место 15 евро. Такую плату требуют с людей, которые приносят на рынок свою продукцию – пасхальные яйца и другие праздничные атрибуты, овощи, вязанные изделия.
"Берут 15 евро у людей за полметра прилавка. Представляете. Позор", – слышно на записи.
В социальной сети люди стали возмущаться. Журналист DELFI обратился к компании Imondesima, которой принадлежит рынок Dvaras.
Ее коммерческий директор Ингрида Тауперите выразила сожаление в связи с волной возмущения и сказала, что размер платы не меняется уже 4 года.
"Мы, как компания, сожалеем в связи с возмущением, которое появилось в обществе и понимаем, что вопрос налогов - всегда актуальная и чувствительная тема.
На рынке Dvaras, как и на других рынках, за торговые места надо платить, плата зависит от того, где находится место, от его удобства (под крышей или нет) и т.п. Плата за место не менялась с момента введения евро, то есть уже 4 года", – сказала она, заметив, что торговцы могут выбирать место, могут брать месячные абонементы и т.д.
80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)
Представители Gilė, обслуживающей потребителей...
Представитель ЕП: Литве следует больше финансировать закрытие ИАЭС (4)
Глава завершающей визит в Литве делегации...
Налог на шяуляйском рынке вызвал волну возмущения (3)
В фейсбуке распространяется запись с шяуляйского рынка...
Auga group работает с крупнейшим японским розничником Aeon (2)
Косвенно контролируемая предпринимателем Кястутисом...
Желающие сэкономить должны поспешить: сколько в этом году будет стоить отдых (4)
Жители, планирующие летний отпуск за границей, должны...
TOP новостей
Мифы об алкозамках: есть лишь один способ обмана, но кто на это решится (10)
Парламент Литвы в скором времени намерен обсудить...
По ту сторону интервью: девушка услышала от профессора шокирующие заявления (22)
В четверг вечером в социальной сети появилась запись, в...
Фархат из "Амеророссии": Путин, Трамп, Джоли и почем домик у океана?
Кто из нас не мечтал о домике на берегу океана? Не...
Вы повредили знак и уехали: вас ждут большие неприятности (2)
Что бы вы делали, если во время ДТП повредили светофор,...
80 000 клиентов получили неправильные счета за электроэнергию (2)
Представители Gilė, обслуживающей потребителей...