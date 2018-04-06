На видео видно, как женщина идет от одного торговца к другому и просит заплатить за место 15 евро. Такую плату требуют с людей, которые приносят на рынок свою продукцию – пасхальные яйца и другие праздничные атрибуты, овощи, вязанные изделия.

"Берут 15 евро у людей за полметра прилавка. Представляете. Позор", – слышно на записи.

В социальной сети люди стали возмущаться. Журналист DELFI обратился к компании Imondesima, которой принадлежит рынок Dvaras.

Ее коммерческий директор Ингрида Тауперите выразила сожаление в связи с волной возмущения и сказала, что размер платы не меняется уже 4 года.

"Мы, как компания, сожалеем в связи с возмущением, которое появилось в обществе и понимаем, что вопрос налогов - всегда актуальная и чувствительная тема.

На рынке Dvaras, как и на других рынках, за торговые места надо платить, плата зависит от того, где находится место, от его удобства (под крышей или нет) и т.п. Плата за место не менялась с момента введения евро, то есть уже 4 года", – сказала она, заметив, что торговцы могут выбирать место, могут брать месячные абонементы и т.д.