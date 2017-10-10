Об этом на мероприятии Baltic Retail Forum сказал президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.

Он сказал, что если введут налог на сахар, товары подорожают, поэтому пострадают сами потребители, особенно люди с небольшими доходами, а идея власти продавать алкоголь в государственных магазинах, сделать государственными аптеки и даже банки вызывает страх.

"Я боюсь, что если у власти будет своя сеть магазинов, они найдут что там продавать, – заметил он, указав, что вряд ли ограничатся только газированными напитками. – Кроме того, если государство будет само регулировать цены, и настанет кризис, то как тогда эти цены будут регулировать", – задал Шиленас риторический вопрос.

Глава Минздрава Аурелиюс Верига заявил о том, что планируют ввести налог на сахар - обложить им продукты,в котором содержится сахар, в первую очередь газированные напитки. После таких заявлений в обществе началось брожение.

Шиленас считает такой налог необоснованным, кроме того, по его мнению, он не поможет решить проблему.

„"Такие планы есть, я не слышал, чтобы власти в последнее время говорили об отказе от них, но ведь вслед за этим пойдут сладости, другие товары. Даже если говорят, что обложат налогами только напитки, не думаю, что на этом остановятся", – считает он.

Шиленас считает, что заявления о том, что этот налог будет введен для блага самих потребителей - оскорбителен: "Этот аргумент больше всего оскорбляет человека, поскольку означает: ты сам не понимаешь, какой вред себе наносить, когда ешь булочки, вот мы тебе объясним".

Он представил массу исследований, проведенных в мире, которые показывают, насколько должны вырасти цены, чтобы люди отказались от определенных товаров.

"Большая часть исследований показывает, что если налогами облагают товары целой группы – к примеру, все газированные напитки - люди не перестают их пить", – заметил глава ЛИСР.

Шиленас представил товары, на изменение цен на которые потребители чувствительно не реагируют и по-прежнему их покупают в большом количестве: это картошка, маргарин, птица, молоко, соусы.

Зато на цены на пироги, сладости, хлебобулочные изделия, говядину, баранину люди реагируют чувствительно.

Нейтрально потребители реагируют на изменение цен на газированные напитки, фрукты, сливочное масло, но во всех случаях, даже если люди реагируют чувствительно, не наблюдается массовый отказ от продуктов.

Критика в адрес других идей власти

Кроме налога на сахар, правящие выдвинули идею государственной монополии на продажу лекарств. Шиленас обращает внимание на то, что политики берут пример со Скандинавии, но он заметил, что на деле это не так.

"Об этом я уже много говорил. Власти говорят, что они берут пример со Скандинавии, но они лгут. Во-первых, там весь алкоголь в специализированных магазинах не продают, только крепкий, а у нас там весь хотят продавать.

Также со следующего года в Литве алкоголь смогут приобрести только лица старше 20 лет. В Скандинавии до 20 лет нельзя покупать только крепкие напитки в специализированных магазинах, однако можно пить их в барах", – сказал он.

Его также пугают заявления, будто в государственных магазинах понемногу появятся и другие продукты, а власти смогут регулировать цены на свое усмотрение.

"Если продают вино, то к нему прекрасно подходит сыр, – шутя намекнул он на возможный сценарий. – Я вижу две угрозы. Во-первых, коррупция. В Швеции, которая является воплощением чистоты, был ряд случаев коррупции, когда предприниматели подкупали предпринимателей, чтобы попасть в такие магазины. Представьте, если ты должен закупать вино для всей Литвы – какие открываются возможности. Во-вторых, выросло бы употребление неучтенного алкоголя – через границу и т.д.,спецмагазины эту проблему не решат".

Также беспокоит Шиленаса идея государственных аптек и банков.

"Я надеюсь, удастся убедить власти, что их идея неразумна", – подытожил он.