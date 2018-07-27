Министерство охраны окружающей среды Литвы зарегистрировало проект правительства "О подтверждении национального плана по снижению загрязнения воздуха".

Согласно плану, введение налога на загрязняющие окружающую среду автомобили намечено на 2020 год. Налог будут платить владельцы транспортных средств.

С 2020 года намереваются увеличить акциз на дизельное топливо. На сколько, в плане не сказано.

В плане речь также идет о том, что с 2019 года ограничат регистрацию автомобилей класса Euro 4 и более низкого класса. В случае с легковыми автомобилями этот стандарт вступил в силу с 2006 г. Итак, вероятно, что машины 12 лет и старше, которые не отвечают вышеупомянутым требованиям, зарегистрировать будет сложнее.

В плане с 2021 г. предусмотрено введение финансовых поощрений для жителей, "приобретающих новые электромобили или гибридные автомобили, ждет субсидия, погашающая НДС".

Сейчас стандартный тариф НДС в Литве составляет 21%. Значит, стоимость такой машины значительно снизится. Правда, на осуществления этого планируют выделить 20 млн. евро. Если, скажем, новый электромобиль или гибридный автомобиль стоит 20 000 евро, то покупателю он обойдется на 5700 евро дешевле.

Еще одно из предлагаемых финансовых поощрений будет предназначено для физических лиц, приобретающих автомобиль не старше 6 лет (не дизельный), при сдаче имеющегося автомобиля старше 10 лет на металлолом (это будет однократная субсидия). Эти планы хотят осуществить в 2021 г.

В плане также косвенно упоминается об ограничении участия дизельных автомобилей в движении в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. За осуществление таких планов мэрии будут получать финансовые поощрения.

В пояснении к плану сказано, что при его осуществлении обеспечат:

"Снижение выбросов до уровня, установленного в международные актах и актах ЕС, чтобы Литве не грозили санкции ЕС;

улучшение качества воздуха;

улучшения качества национального учета загрязнений (переход к уровню учета не ниже TIER2) и надежности, что создаст условия для принятия дальнейших решений по снижению загрязнения воздуха.

Когда правительство Литвы обсудит и примет этот проект, пока неясно.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис публично заявлял, что налог на загрязняющие окружающую среду автомобили могут ввести с 2019 года.

Однако председатель Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис обмолвился о том, что спешить с принятием этого решения не будут.

В Литве акциз на дизельное топливо один из самых низких в странах ЕС.

Движение дизельных автомобилей ограничено или запрещено в целом ряде европейских городов.