В конце 2019 года, в ноябре и декабре, в парламенте обсуждали налог на автомобили.
Сначала его планировали ввести с 1 января 2020 года, а это значит, что до его вступления в силу остается всего несколько недель. Позже его вступление в силу отсрочили до 1 апреля, а потом до 1 июля 2020 года. С этого дня при перерегистрации авто придется платить налог на загрязняющие окружающую среду автомобили. В зависимости от выбросов CO2 налог составит 13,5-540 евро.
Представитель Regitrа Эмилия Бардаускене сказала Delfi, что если сравнивать данные за январь 2017–2019 гг, можно заметить, что растет число автомобилей, которые регистрируют в первый раз, не исключение и январь 2020 года. Она заметила, что говорить о каких-то изменениях, связанных с принятием закона, еще рано.
Однако отметили, что в декабре 2019 года перерегистрировали на 13% больше авто, чем в январе 2020 года, однако Regitra не считает, что это связано с принятием закона, поскольку для того, чтобы говорить о тенденции, данных за один месяц маловато.
Глава службы коммуникации Autoplius.lt Бузялис не скрывал, что в конце прошлого года на внутреннем рынке Литвы наблюдалось оживление.
В последнем квартале 2019 года количество операций, связанных с перерегистрацией автомобилей, увеличилось на 17,9%.
"Несколько изменился характер импортируемых автомобилей по типу горючего и возрасту – дизельные автомобили, ввезенные в последнем квартале 2019 года, составили 71% от общего количества. А это рекордно небольшая часть.
Мы фиксируем небольшое "омолаживание" ввозимых автомобилей, привезли меньше авто 11-15 лет. Но они все же составляли большое количество на фоне общей массы – целых 44,8% всех импортных авто", – сказал Бузялис.
Бузялис сказал, что в конце года было заметно, что водители старались избавиться от старых и загрязняющих окружающую среду автомобилей до введения закона.
"Могу прогнозировать, что в начале этого года такого оживления не будет, поскольку на подготовку будет больше времени – почти полгода", – сказал он, заметив, что особых перемен не должно быть и перед 1 июля.
По мнению Бузялиса, после 1 июля рынок авто должен немного "сжаться".
По его мнению, перемены в первую очередь коснутся малого бизнеса, и тех юридических лиц, которые скупают уже зарегистрированные в Литве автомобили и перепродают их по более высокой цене.
Компания AutoTyrimai, руководствуясь данными Regitrа, заметила, что в январе 2020 г. в Литве в первый раз зарегистрировали 15 175 подержанных автомобилей (M1 и N1), это на 3,3% больше, чем в январе 2019 г. (14 687 шт.).
"Средний возраст зарегистрированных в Литве в первый раз автомобилей составил 11,2 лет. Часть дизельных авто составила 65,3%, а в январе 2019 г. их было 73,0%", – сказано в пресс-релизе.
В январе в Литве провели 20 462 операций с регистрацией ранее использованных в Литве автомобилей, это на 11,0% больше, чем в январе 2019 г. (18 437). Средний возраст таких автомобилей составлял 14,1 лет.
Delfi напоминает, что с 1 июля 2020 года при регистрации автомобиля в Regitrа придется платить налог на загрязняющие окружающую среду автомобили.
Ранее указывалось, что этот налог принесет в бюджет около 20 млн. евро в год.
С 2023 года в Литве планируют ввести ежегодный налог на автомобили.
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