По предварительным данным, в прошлом году накопленные зарубежные прямые инвестиции литовских компаний составили 2,8 млрд евро.
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Инвестиции в государствах ЕС достигли 89,8%, а только в зоне евро - 74,6% всех зарубежных инвестиций Литвы, сообщили Банк Литвы (Центробанк) и Департамент статистики.

Поток прямых литовских инвестиций за границей в четвертом квартале 2016 года сократился и составил 201,2 млн евро.

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