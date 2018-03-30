Инвестиции в государствах ЕС достигли 89,8%, а только в зоне евро - 74,6% всех зарубежных инвестиций Литвы, сообщили Банк Литвы (Центробанк) и Департамент статистики.
Поток прямых литовских инвестиций за границей в четвертом квартале 2016 года сократился и составил 201,2 млн евро.
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