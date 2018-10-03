3 октября на заседании комиссии по энергетике депутаты обсуждали положение на рынке биотоплива и цены на отопление в ближайшем сезоне.

"В Вильнюсе мы больших перемен не видим, за исключением изменений цен на топливо. В Каунасе цена уже снижена на 8%. В Клайпеде планируем установить новую цену, она будет примерно такой, как в Каунасе, а может и немного ниже.

В Шяуляй и Паневежисе цены не изменятся, только в пределах цен на топливо", – сказала Жилене.

Она указала, что во всей Литве в сентября 2018 г. средняя цена на отопление была 4,67 центов за кВт/ч без НДС. Самая низкая цена была в Утене, а самая высокая - в Биржай.

"Между тем цены на биотопливо выросли на 30%", – заметила Жилене. Она указала, что на рынке биотоплива есть 6 игроков, занимающих 52,26% всего рынка, а часть государства на нем очень мала.

"В секторе природного газа тоже будут перемены. Мы видим рост сделок на 28%", – заметила Жилене.

Но она заметила, что рост цен на биотопливо значительно не повлияет на стоимость отопления. Наибольшее влияние в данном случае имеет состояние домов, в которых живут люди, площадь жилья.

Глава биржи биотоплива Baltpool Вайдотас Йонутис сказал, что за последние 10 лет потребление биотоплива увеличилось в 5 раз.

"Рост спроса на древесину приводит к росту цен, за год цены увеличились на 42%", – сказал он.

Он заметил, что проекты, которые развивают в Балтийском регионе, в недалеком будущем потребуют 9 млн. куб. м древесины, а во всей Литве добывают 8 млн. куб. м в год.

Йонутис заметил, что в сферу биотоплива попадает всего 11% из 8 млн. куб. м древесины. "Литва импортирует биотопливо из Беларуси, это 15–20% используемого количества, а в Вильнюсе 50%", – сказал он.

Глава Государственного лесничества Марюс Пулкаунинкас сказал, что сегодня Литва максимально использует мощности биотоплива, но в будущем грядут перемены.

В пресс-релизе появившемся перед заседанием, сообщалось, что о повышении цен на отопление заговорили уже летом.

По словам председателя комиссии Виргиниюса Подериса, цены не увеличились бы, если бы увеличилось предложение. По его словам, увеличить предложение могло бы лесничество, которое сейчас предоставляет всего 2% сырья.

"Речь идет не о вырубках, а об использовании отходов - пней, сучьев, опило", – сказал Подерис.

2 октября об интервенции в рынок биотоплива заговорил и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Мы проведем интервенцию, что касается торговли биотопливом. Мы наблюдали тенденцию повышения цен на биотопливо, а следом - повысить цены на отопление. Уже говорили и с министром окружающей среды, который отвечает за деятельность лесничества", – сказал Сквернялис.

На этой неделе он также заявил, что в 2019 году на дрова будет действовать льготный 9%. Сейчас льготный НДС распространяется только на центральное отопление, а на дрова, брикеты и т.д. действует НДС в размере 21%.

Между тем поставщики отопления утверждали в интервью BNS, что из-за роста цен на топливо, отопление в этом году подорожает в среднем на 15%.