Государственная продовольственно-ветеринарная служба сообщает о жалобах потребителей в связи с качеством продуктов в магазинах. Не обходят стороной и магазины Lidl. В одном из магазинов этой сети обнаружили около 40 кг не пригодных в пищу фруктов, пишет Tauragės žinios.
Prekybos centre – 40 kg supuvusių vaisių

Специалисты ГПВС информировали журналистов, что жалобы на некачественные продукты для них - не новость. Якобы в последнее время поступило сразу несколько жалоб в связи с некачественными продуктами в магазине Lidl.

"Покупатели информировали, что в магазине реализуют некачественные яйца. Инспекторы нашли в магазине яйца с потрескавшейся скорлупой, битые яйца, которые воняли. Потребовали изъять из продажи 7,9 кг яиц. В этом месяце поступила жалоба на некачественные авокадо. После проверки жалоба подтвердилась, фрукты были гнилыми", – сообщила представитель Клайпедского отдела ГПВС Юлия Жигайтене.

По ее словам, в зале продавали свежие фиги, которые были покрыты плесенью, ощущался запах гниения, стандартам качества не отвечали и манго. В зале были сливы с гнильцой, виноград с гнильцой. Всего с рынка изъяли 38,9 кг некачественных фруктов, а ответственным лицам назначен штраф.

Пресс-секретарь Lidl заверил, что это единичные случаи, а во избежание таких инцидентов в будущем компания намерена дополнительно проинструктировать работников.

"Мы очень сожалеем в связи с этой ситуацией. На замечания ГПВС мы реагируем немедленно: работники магазина прошли дополнительные курсы, их ознакомили со стандартами качества и свежести овощей и фруктов. Кроме того, мы дополнительно проверили склады. Это единичные ситуации, поскольку мы немало внимания уделяем свежести и качеству овощей и фруктов. Каждую партию сначала проверяют на складе, а потом координаторы следят за их качеством в магазинах", – сказал Валдас Лопета.

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