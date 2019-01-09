"Поскольку в отличие от других стран Евросоюза, Литве внутреннего рынка не хватает, приходится конкурировать с магазинами других стран. За это платят местные фермеры.

Мы поставили перед собой цель в течение двух лет увеличить масштабы экспорта литовской сельхозпродукции хотя бы на 10%", – сказал министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис.

Он заметил, что этот рост уже достигнут. Представители министерства в прошлом году посетили немало стран - от США до Ближнего Востока и Восточной Азии.

Однако эксперты оптимизмом не блещут, отмечая, что нынешнее положение и действия государства таят в себе опасность. Несмотря на то, что Литва зависит и всегда будет зависеть от экспорта, она делает мало для создания ВВП внутри страны и побуждения к потреблению.

Литва также зависима от крупных экспортных рынков – если они будут утеряны, альтернативы не будет, будут убытки, которые за счет внутренних ресурсов восполнить не удастся.

Кроме того, из Литвы вывозят сырье, а не конечную продукцию, в лучшем случае - полуфабрикаты.

"Мы все выращиваем в большом количестве, поэтому мы вынуждены экспортировать. Наш внутренний рынок достаточно хорошо развит, по ценам и потреблению мы не отстаем от среднего показателя по ЕС, расти дальше некуда. Но на наш рынок понемногу идут иностранцы.

Например, если несколько лет назад всего 10% молочных товаров в Литве были импортными, то сейчас это 20%", – сказал представитель Литовского института аграрной экономики Альбертас Гапшис и при этом Минсельхоз поставил цель производства 3 млн. тонн молока (сейчас 1,7 млн. тонн) только непонятно, куда его потом девать, поскольку экспорт идет на спад.

Сама Европа - один из крупнейших производителей молока и производство там растет.

"Наша надежда - возможность утвердиться в Китае, но эта страна по отношению к торговым партнерам ничем не отличается от России. Я не знаю, можно ли им доверять, связывать с ними основной рост экспорта. Например, Китай несколько месяцев не принимал молочную продукцию из новой Зеландии, и у нее были серьезные проблемы", – заметил Гапшис.

У Литвы уже есть опыт утраты рынка. После того как Россия запретила ввоз крупного рогатого скота, его стали вывозить в Турцию, а цены выросли. Однако вскоре экспорт запретили, цены упали. Фермеры до сих пор жалуются на низкие закупочные цены.

Он указал и на другую рисковую область – зерновые, их выращивают в 3 раза больше, чем нужно на внутреннем рынке. 60% идет на экспорт, а между тем средний показатель экспорта зерновых по ЕС - 20%.

Самое больное место в Литве - свиноводство. 2/3 свинины в Литве - привозное мясо. В Дании и Нидерландах выращивают свиней на небольших фермах - средние данные 4000 свиней на каждой. В Литве это 12 000 свиней, значит, их выращивают не фермеры, а крупные компании.

"Фермеры нуждаются в финансировании, поскольку без современных технологий они не могут конкурировать. Можно было бы заполнить свой рынок и избавиться от проблем. Литве не нужны огромные фермы. Но Министерство охраны окружающей среды расценивает их почти как врагов и запрещает их развитие. Другая проблема - в последние 8-9 лет представители малого бизнеса не могут конкурировать с импортерами теневой продукции", – заметил Гапшис.