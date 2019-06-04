По словам Михаила Липкина, первые рельсы на этом участке будут уложены во вторник.
"Первые рельсы будут уложены завтра (во вторник – BNS). Сегодня (в понедельник – BNS) там грузится состав и во вторник будут уложены первые рельсы", - сказал М. Липкин BNS.
"Сначала будет реконструирован переезд в пределах города, возле Мажейкского вокзала, и мы сразу начнем прокладывать дорогу", - добавил он.
М. Липкин заверил, что реконструкция участка путей идет по плану.
Предприятие Vitras-S в марте подписало договор стоимостью 11,35 млн евро (с НДС) с государственной компанией Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, ЛЖД) о восстановлении разобранного в 2008 году участка ж/д путей.
Vitras-S восстановит участок ж/д путей протяженностью 19 километров, отремонтирует или восстановит пять переездов, шесть мостов, три пропускных пункта, оборудует или восстановит системы управления движением и др.
Восстановить участок путей в Реньге ЛЖД обязалась перед Еврокомиссией, которая оштрафовала компанию почти на 28 млн евро. По этому участку возила свою продукцию в Латвию литовская нефтеперерабатывающая компания Orlen Lietuva.
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