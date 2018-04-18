Подсчитано, что на отчуждение земель в пяти районах, где от Каунаса до латвийской границы пройдет новая ветка, потребуется в целом около 13 млн евро.
Lietuvos gelezinkeliai направила 485 извещений жителям Каунасского района. Здесь у 22 владельцев будут выкуплены 8 земельных участков, сообщила LG.
До конца этого года почти у 1,7 тыс. владельцев земель будет выкуплено около 1,2 тыс. земельных участков.
В ходе реализации проекта Rail Baltica, предварительной стоимостью 5,8 млрд евро, будет проложена прямая железнодорожная ветка между Балтийскими странами и европейской железнодорожной сетью. По пассажирской линии поезда смогут следовать со скоростью до 240 км. в час, а грузовые - до 120 км. в час. Проект намечается завершить к 2026 году.
В результате реализации Rail Baltica протяженность 870 км от Таллина до литовской границы с Польшей будет проложена скоростная железнодорожная линия. Протяженность участка проекта в Литве 392 км, в Латвии – 265, а в Эстонии – 213.
В Литве колея будет проходить через Каунас и Паневежис, а также захватит Вильнюс, в Латвии - через Ригу, в Эстонии - через Пярну и Таллин, откуда пассажиры и грузы смогут добираться до Финляндии.
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