Подсчитано, что на отчуждение земель в пяти районах, где от Каунаса до латвийской границы пройдет новая ветка, потребуется в целом около 13 млн евро.

Lietuvos gelezinkeliai направила 485 извещений жителям Каунасского района. Здесь у 22 владельцев будут выкуплены 8 земельных участков, сообщила LG.

До конца этого года почти у 1,7 тыс. владельцев земель будет выкуплено около 1,2 тыс. земельных участков.

В ходе реализации проекта Rail Baltica, предварительной стоимостью 5,8 млрд евро, будет проложена прямая железнодорожная ветка между Балтийскими странами и европейской железнодорожной сетью. По пассажирской линии поезда смогут следовать со скоростью до 240 км. в час, а грузовые - до 120 км. в час. Проект намечается завершить к 2026 году.

В результате реализации Rail Baltica протяженность 870 км от Таллина до литовской границы с Польшей будет проложена скоростная железнодорожная линия. Протяженность участка проекта в Литве 392 км, в Латвии – 265, а в Эстонии – 213.

В Литве колея будет проходить через Каунас и Паневежис, а также захватит Вильнюс, в Латвии - через Ригу, в Эстонии - через Пярну и Таллин, откуда пассажиры и грузы смогут добираться до Финляндии.