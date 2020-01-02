Согласно сообщению компании, польский производитель Izostal осуществляет транспортировку труб в Литву, начинает маркировку маршрута, поиск взрывчатых веществ в районе трубопровода, начинаются также археологические исследования и другие работы.
"Из-за затянувшегося конкурса подрядчика график работы очень напряжённый, поэтому имеет значение каждый день. Мы тщательно спланировали нашу работу, распланировали график на каждую неделю, назначили ответственных и создали контрольный механизм", - говорит Нямунас Бикнюс, временный руководитель Amber Grid.
Трубопровод в Литве проложит Alvora вместе с Šiaulių dujotiekio statyba, трубы поставит польская Izostal.
Трубопровод стоимостью 112 млн евро (без НДС) будет проложен от Яунюнай в Ширвинтском районе до литовско-польской границы в Лаздияйском районе.
Общая стоимость проекта GIPL составляет около 500 млн евро. Более 60% его стоимости финансирует Европейская комиссия.
Строительство газового межсоединения создаст возможности для транспортировки в направлении стран Балтии до 27 тераватт-часов (ТВт-ч) природного газа в год, до 21 ТВт-ч в год - в направлении Польши, а газовые рынки стран Балтии станут частью единого газового рынка ЕС.
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