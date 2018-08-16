Ремонт электросмычки мощностью 700 мегаватт (МВт), которая начала функционировать в феврале 2016 года, запланирован с 16 августа по 28 октября. В этот период она не будет участвовать на рынке. Будут заменены наземные кабельные стяжки: 22 - на литовской стороне и 98 - на шведской стороне.

По данным литовского оператора передачи электроэнергии Litgrid, в общей сложности за историю NordBalt 31 раз произошло её отключение: 12 - из-за разъёмов, а остальные - из-за работы преобразователей или внешних воздействий, из последних 11 было на Swedish Nibra и 8 - в Клайпеде.

Согласно Litgrid, более стабильное функционирование смычки в долгосрочной перспективе приведёт к снижению колебания цен на рынке и сокращению рисков поставок. Оператор планирует, что доступность NordBalt после ремонта достигнет 90% или больше.

Эксперты отмечают, что трудно прогнозировать влияние ремонта на стоимость электроэнергии, кроме того, она может быть обусловлена целым рядом факторов, включая, в первую очередь, погодные условия.