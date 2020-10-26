До 2 ноября пройдут работы на находящейся в Клайпеде преобразовательной станции: планируется провести надзор основного оборудования – преобразователя, блока управления и охладительной, открытого распределителя, а также устранить дефекты.

Литовская элетропередающая компания Litgrid сообщила, что это необходимо для проверки перемычки мощностью в 700 мегаватт. В этом время поставки электроэнергии литовским потребителям обеспечат действующие в стране электростанции и другие международные перемычки.

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В предыдущий раз плановый ремонт NordBalt проводился в сентябре прошлого года.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро, реализовали компании Litgrid и Svenska Kraftnat. Подводная перемычка в 450 км в Балтийском море начала действовать в феврале 2016 года.