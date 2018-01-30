Во время пресс-конференции в аэропорту, которая состоялась 30 января, он рассказал, что до конца 2018 года намереваются реструктуризировать коммерческую зону.
"До конца 2019 или начала 2020 года должны завершить реформу инфраструктуры движения, а до начала 2020 года – реконструкцию перрона. В 2019 году начнется и до 2021 года продлится реконструкция терминала отбытия", – сказал он.
Он рассказал, что в 1932 году был совершен первый перелет по маршруту Вильнюс-Варшава, с него и началась история Вильнюсского аэропорта. Новый терминал был открыт в 1954 году, а другая часть здания построена в 1993 году и могла обслуживать 1 млн. пассажиров в год.
В 2007 г. терминал обновили, он мог обслуживать 3,5 млн. пассажиров в год.
Мартенс подчеркнул, что сейчас цель аэропорта – улучшить авиасообщение со страной, а также улучшить инвестиционное окружение, улучшить имидж страны.
"Мы - то место, которое первым видят приезжающие в Литву", – сказал он.
Мартенс указал, что в 2016–2017 гг. аэропорт принимал 3,8 млн. пассажиров в год,а это значит, что лимит превышен, нужно принимать решения.
"Не хватает и площади, поэтому мы решили создать новую часть здания, в которую перенесем такие функции, как безопасность, регистрация пассажиров, проверка багажа" – сказал он.
Мартенс указал, что модернизация будет стоить 60 млн. евро и это будут деньги самого аэропорта.
В эту сумму входят: обновление оборудования (20 млн. евро), реконструкция инфраструктуры движения (3 млн. евро), реконструкция перрона (13 млн. евро), терминала отбытия (23 млн. евро), старого терминала (1 млн. евро).
Летом 2017 года в Вильнюсском аэропорту реконструировали взлетно-посадочную полосу. Работы заняли 35 дней – с 14 июля по 17 августа.
По данным Литовских аэропортов, в прошлом году количество пассажиров в Вильнюсском аэропорту сократилось на 1% до 3,761 млн., это результат закрытия аэропорта на время реконструкции ВПП.
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