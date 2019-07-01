Начинает работу Государственный совет по регулированию энергетики

ГККЦЭ сообщила ELTA, что максимальное количество должностей в новом учреждении, утвержденном советом Сейма, составит 220 (без учета членов Совета). Фактическое количество рабочих мест - 180.
Как ранее было объявлено Министерством энергетики, ГККЦЭ и Государственная энергетическая инспекция, объединяясь в одно учреждение, по существу выполняют тесно связанные функции - экономическое регулирование энергетического рынка и технический энергетический сектор. Создание ГСРЭ, по мнению министерства, позволит оптимизировать и упростить деятельность, устранить дублирование функций, а также укрепить компетенции сотрудников учреждения. Изменения, как было объявлено, также сэкономят средства госбюджета.
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