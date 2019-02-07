Лаздинайский бассейн снесли летом 2017 года, однако о ликвидации ПУ сообщили только на этой неделе. По словам Лукошене, процесс может затянуться, поскольку продолжается судебная тяжба между ПУ и Vilniaus energijа.
"Ликвидация - довольно продолжительный процесс, все еще идут судебные тяжбы (с Vilniaus energija - ELTA). (...) Сегодня только начальная стадия, мы еще не нашли документы с уставами, с удостоверением, чтобы все привести в порядок. Там уже нет работников: ни бухгалтера, ни директора, нужно просмотреть 20 ящиков, где что", - сказала Лукошене.
На вопрос, со всеми ли работниками рассчитались, нет ли жалоб, она ответила, что пока ни о каких претензиях не слышала.
"Насколько я знаю, все работники уволены, я не слышала, чтобы у кого-то были претензии в связи с зарплатами. Как бы там ни было, у меня нет баланса ликвидации, с этого и надо все начинать, чтобы видеть, какие долги и что с ними делать. (...) Я так надеюсь, что если есть недовольные, они должны связаться с ликвидатором, есть контакты, для этого делают сообщение, чтобы кредиторы знали", - сказала Лукошене.
Напомним, что вместо прежнего бассейна строят новый, который должны завершить в первой половине этого года. Его строит консорциум, который возглавляет компания Irdaiva.
Как в октябре сообщал портал delfi.lt, ранее предполагалось, что строительство бассейна потребует 21,8 млн. евро, однако сумма выросла до 22,6 млн. евро.
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