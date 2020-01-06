Начался поиск главы Клайпедского морского порта

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы начало отбор главы дирекции Клайпедского морского порта.
Klaipėdos konteinerių terminalas
© DELFI / Orestas Gurevičius

В сообщении ведомства говорится, что это первый этап поиска кандидатов, в ходе которого осуществляется сотрудничество с агентство подбора персонала Amston.

"Клайпедский порт является госпредприятием стратегического значения, поэтому идет поиск руководителя с высшей компетенцией и безупречной репутацией. После утверждения правительством общего плана нового руководителя ждут большие вызовы – обеспечить развитие деятельности и инфраструктуры порта", – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич.

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Планируется, что приглашение кандидатов для участия в конкурсе продлится около месяца. После этого этапа министерство объявит сам конкурс. После объявления конкурса заявки от кандидатов на участие ожидаются в течение двух недель.

Планируется, что новый глава порта приступит к работе весной.

У порта нет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Бывший тогда министром транспорта Рокас Масюлис усомнился в том, что директор порта, баллотировавшийся вместе с "аграриями", останется не предвзятым в отношении компаний, которые спонсировали партию на муниципальных выборах и выборах мэра Клайпеды.

А. Вайткус заявлял, что был уволен по политическим мотивам и обжаловал решение в судах, однако его жалобы были отклонены.

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