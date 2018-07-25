По информации источников BNS, по сути к ремонту готовы и подрядчики, и заказчики в Литве и Швеции, а небольшая отсрочка работ отчасти обусловлена пожарами в Швеции и оперативным планированием. Однако они подчеркивают, что это не считается опозданием.

"Одним из фактором, не существенным, не основным, было то, что в этом месте в Швеции свирепствуют пожары, и местные самоуправления должны выдать разрешения на работы (...), дискуссии затянулись, были дискуссии по природным условиям. Это тоже повлияло на время", - сказал BNS хорошо знакомый с ситуацией источник.

В Швеции сейчас свирепствует как минимум 27 лесных пожаров на площади 25 тыс. гектаров.

Gaisras Švedijoje Scanpix

Ранее сообщалось, что работы начнутся 30 июля и будут продолжаться до 10 октября.

Электропередающая компания Litgrid обещает подробнее прокомментировать ситуацию в среду.

Из-за постоянных неполадок перемычки, которая была введена в эксплуатацию в начале 2016 года, весной прошлого года литовская и шведская электропередающие компании Litgrid и Svenka Kraftnat, а также подрядчик NordBalt - шведская ABB окончательно договорились о ремонте.

Затраты на ремонт, во время которого будет заменено 116 сухопутных муфт, возьмет на себя компания ABB, которая произвела кабель и проложила его. Она также установила преобразователи смычки в Клайпеде и шведском городе Нюбру.