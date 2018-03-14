Во время ремонта зала отправления будет уложено новое напольное покрытие, оборудованы новые инженерные системы, перегородки и лифты, расширена зона паспортного контроля, сформированы новые пространства для магазинов и кафе.
Кроме того, в аэропорту планируется реконструировать перрон для самолетов и участки для разбега самолетов, реорганизовать инфраструктуру движения и реконструировать другие зоны отправления пассажиров терминала. Работы займут почти четыре года.
Летом прошлого года в Вильнюсском аэропорту была произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Аэропорт не действовал 35 дней и в 2017 году обслужил почти 3,8 млн пассажиров - на 1% меньше, чем в позапрошлом году, а в этом году намечается обслужить 4,7 млн человек.
Началась реконструкция терминала Вильнюсского аэропорта
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