Эксперты оценят прогресс в реализации рекомендаций и предложений миссии, проводимой с 2016 года, сообщила Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ).

Литва демонтирует неработающую с 2010 года Игналинскую АЭС. Литва обязалась закрыть станцию при вступлении в Евросоюз, поскольку советские реакторы типа РБМК на Западе считаются небезопасными.