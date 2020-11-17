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В понедельник эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) начали повторную оценочную миссию регулирования безопасности атомной энергетике в Литве. В связи с пандемией коронавируса она проводится удаленно.
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojas
Ignalinos atominės elektrinės darbuotojas
© DELFI / Andrius Ufartas

Эксперты оценят прогресс в реализации рекомендаций и предложений миссии, проводимой с 2016 года, сообщила Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ).

Литва демонтирует неработающую с 2010 года Игналинскую АЭС. Литва обязалась закрыть станцию при вступлении в Евросоюз, поскольку советские реакторы типа РБМК на Западе считаются небезопасными.

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