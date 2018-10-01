ПУ "Проекты социальной помощи" (Socialiniai paramos projektai), которому принадлежит кафе Mano guru, было учреждено в 2002 г. Учредителем стали Вильнюсская мэрия, Республиканский наркологический центр и ЗАО Viršupis.

Цель соглашения - реинтеграция бывших заключенных и лиц, страдающих болезнями зависимостей, после того, как они прошли курс реабилитации.

Поскольку в число учредителей входят мэрия и госучреждение, по закону глава публичного учреждения должен подавать имущественную декларацию и декларацию интересов.

Но ни гендиректор ПУ Суткувене, ни ее супруг президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус этого не сделали. Эту информацию подтвердила представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене. Она заметила, что людям, которые не подали декларацию грозит административная ответственность.

DELFI связался с Суткувене и интересовался, почему она не подала декларации. Суткувене растерялась – декларацию, по ее словам, она заполняет ежегодно.

"Я на самом деле заполняю декларацию", – уверяет она. Она признала, что не знала о необходимости заполнять декларацию интересов, но имущество декларирует исправно.

"Я всегда декларировала имущество, как того требует закон. А о декларации частных интересов не знала", – заметила она. Она намерена связаться с ГНИ и выяснить ситуацию.

Между тем ГНИ стоит на своем у уверяет DELFI, что данные за 2017 г. Суткувене не декларировала.

Пресс-секретарь Государственной комиссии по служебной этике Эгле Иванаускайте сказала DELFI, что вопрос декларации Суткувене будет обсуждаться на заседании комиссии 3 октября.

До 2017 г. у ПУ "Проекты социальной помощи" были три пайщика.

Один из них - ЗАО Viršupis, которым управляет MG Baltic. А муж Суткувене до 2004 г. работал в MG Baltic.

Однако с 2017 г, среди пайщиков появилась Палата приставов и физическое лицо – бывшая глава Службы контролера парламента Леонарда Куодене.

Помещение кафе Mano guru принадлежит мэрии, а ПУ пользуется им на правах пользователя по договору, действующему до 2023 г.

"Заявку на расширение число пайщиков подала глава Mano guru, ее утвердила бывший глава администрации Алма Вайткунскене, она не согласовала вопрос ни с мэром, ни с правящим большинством", – сказала советник директора администрации мэрии Илма Скуодене.

DELFI напоминает, что Вайткунскене странным образом была уволена: мэр Ремигиюс Шимашюс утверждал,что утратил доверие, но уволить ее удалось лишь со второго раза.

Вайткунскене вопрос расширения числа пайщиков ПУ комментировать отказалась, но заметила, что она не была тем человеком, который принимает решения в одиночку.

Однако мэрия утверждает, что Вайткунскене ни с кем не советовалась. Порталу Diena.lt Скуодене сказала, что появление новых пайщиков напоминает "классическую модель захвата имущества".

Скуодене заметила, что Mano guru не может формально присвоить себе помещение.

"Помещение по-прежнему остается собственностью мэрии, но принятие новых пайщиков снижает возможности мэрии влиять на принимаемые решения, которые гарантируют, что помещение будет максимально эффективно использоваться для нужд жителей", – сказала Скуодене.

Якобы складывается парадоксальная ситуация: мэрия будучи владельцем помещения и отчасти компенсируя расходы на его использование, не может принимать решения.

По словам Скуодене, открытое в 2002 г. кафе Mano guru необязательно отвечает сегодняшним потребностям. Но, по ее словам, мэрия ничего не может менять, поскольку из-за новых пайщиков ее голос потерял вес.

Совсем иначе историю представила Суткувене. По ее словам, пайщики появились по инициативе мэрии и об этом слышали собравшиеся на заседания представители неправительственных организаций.

По словам Суткувене, когда приняли решение о новых пайщиках, кафе Mano guru переживало тяжелый период – из-за затянувшейся реконструкции ул. Вильнюс кафе едва могло продержаться. По словам главы Mano guru, 3 года ПУ не получало никакой помощи, поэтому у него не было средств на интеграцию людей.

Претендовать на средства из европейских фондов, выделяемые на снижение социального разобщения они не могли, поскольку не отвечали необходимым требованиям. Чтобы отвечать этим требованиям, по словам Суткувене, надо было принять новых пайщиков, которые не представляли бы учреждения государства или мэрии. В ответ и предложили новых пайщиков, чтобы можно было подать заявку.

Литовская ассоциация палаты приставов стала пайщиком, поскольку сотрудничает с Mano guru. Она оплачивала услуги психолога и предоставляла юридические услуги работникам кафе.

Это подтвердила и представитель Палаты приставов Довиле Саткаускене.



Но Скуодене утверждает, что со стороны других пайщиков реальной помощи мэрия не видит, за исключением попытки получить голос в решении имущественного вопроса.

Разговоры о захвате имущества Суткувене назвала абсурдом. "Я с этим не согласна, я думаю, что как раз-таки появление большего числа пайщиков пресекает возможность захвата имущества", – сказала она.

По ее словам, это как раз Radistai, которых в пайщики предлагала мэрия, хотели занять половину помещений кафе Mano guru. "Другие пайщики не согласились и не считали, что Radistai будут способствовать интеграции. Ни Куодене, ни Палата приставов, ни Наркологический центр на имущество не претендуют", – сказала Суткувене.

По ее словам, это помещение они могут использовать только для осуществления поставленной цели – для интеграции на рынке труда и в обществе людей, оказавшихся в социальной изоляции.

заявление мэрии, будто их кафе не отвечает нынешним требованиям, Суткувене назвала абсурдом: "Пусть придут и спросят у людей, нужны ли мы им".