"Всё просуммировав, мы ещё должны будем согласовать окончательные цифры, но даже без учёта Фонда обязательного медицинского страхования у нас получается около 200 млн евро на следующий год, а если с учётом Фонда обязательного медицинского страхования, то надо приплюсовать ещё от 180 до 190 млн евро. Это очень большие суммы", - сказал он журналистам в Сейме на прошлой неделе.
По словам вице-канцлера, эта сумма будет включать в себя увеличение коэффициентов заработной платы для работников с низкими зарплатами в определённых областях, а также повышение величины базовой заработной платы.
Средства из государственного бюджета позволят увеличить зарплату учителям, работникам культуры и социальной сферы. При этом из Фонда обязательного медицинского страхования финансируются зарплаты врачей и медсестёр.
По словам Матулёниса, рост заработной платы связан с разработанной рабочей группой стратегией по увеличению зарплат в государственном секторе. На этой неделе стратегия должна быть представлена правительству.
"Это будет предложение Сейму. Если Сейм одобрит, мы могли бы сформировать бюджет, и все уляжется в бюджеты конкретных министерств, а финансирование повышения зарплат началось бы в следующем году", - утверждает Матулёнис.
Стратегия охватывает период с 2020 по 2025 год.
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