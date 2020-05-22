Pajūrio ekspresas – это маршрут, на котором из столицы можно доехать до курортов на поездах, а потом на автобусах. Пассажирам предлагают два направления: Вильнюс–Паланга и Вильнюс-Нида с остановками в Юодкранте, Прейле и Пярвалке.

Пассажиры в Кретинге пересядут в специальные автобусы и отправятся на курорты. В цену билета входит и перевоз на автобусе, плата за паром, поэтому ничего дополнительно платить не придется.

В поездах можно выбирать каюты бизнес и экономического класса. В бизнес-классе ждут бесплатные напитки и еда, в вагоне едет меньше клиентов.

Цены будут как в прошлом году - до Паланги эконом-класс 21, бизнес - 24,60 евро, до Ниды соответственно 22,30 и 26 евро.