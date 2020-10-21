На Вильнюсской телебашне предлагают создать центр кибербезопасности ЕС

Эту инициативу в среду рассмотрит правительство.

Страны-члены ЕС должны определиться в вопросе учреждения центра безопасности кибернетической промышленности, технологий и научных исследований компетенции блока в ноябре, это учреждение могло бы начать работу в следующем году.

Кроме Литвы, на учреждение такого центра также претендуют Бельгия, Румыния и Испания.

Министерство обороны Литвы утверждает, что в центре, оборудованном в телебашне, могли бы работать 30-50 человек.

Планируется, что вклад Литвы в течение первых пяти лет работы центра составил бы около 1 млн евро, деятельность центра будет финансироваться за счет средств бюджета ЕС.

По инициативе Литвы группа стран ЕС в этом году создают Силы быстрого кибернетического реагирования.